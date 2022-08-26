Країна стукачів: за півроку росіяни написали 145 тисяч доносів один на одного – Роскомнадзор

За півроку росіяни написали 144835 доносів один на одного. Левова частка з них стосується «фейків» про російське вторгнення в Україну. Про це повідомила пресслужба Роскомнагляду.

«У першому півріччі 2022 року до Роскомнадзору надійшло 144 835 звернень громадян, що на 25,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільша кількість звернень надійшла у березні 2022 року – 10 323 звернення, що більше за показники минулого року майже в чотири рази. Найчастіше громадяни зверталися до Роскомнадзору з проханням видалити посилання на ресурси з "проукраїнською пропагандою"», – повідомляється у звіті відомства.

Більшість з них стосувалася розміщення в інтернеті «фейків» про проведення спеціальної військової операції в Україні. Також затребуваною темою став захист персональних даних.