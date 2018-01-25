Саакашвили отказали в отводе судей по делу о его статусе в Украине

Апелляцию продолжит рассматривать та же коллегия, которая вела заседание 22 января.

Саакашвили отказали в отводе судей по делу о его статусе в Украине
Фото: Сергей Нужненко

Киевский апелляционный административный суд 23 января отказал Михаилу Саакашвили в отводе коллегии судей, которая рассматривает вопрос о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Решение было принято коллегией во главе с Виталием Файдюком, пишет "Интерфакс-Украина".

Таким образом, вопрос статуса Саакашвили в Украине продолжит рассматривать та же коллегия КААС во главе с судьей Андреем Коротких, которая изначально была определена для данного процесса и провела первое заседание 22 января. Оно завершилось без вынесения решения в связи с ходатайством защиты политика.

Суд первой инстанции признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище).

Напомним, украинское гражданство Саакашвили было прекращено летом 2017 года. Это было сделано на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении гражданства.

11 сентября представители Саакашвили подали заявление от его имени о признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

В конце октября Государственная миграционная служба выдала отказ в связи с тем, что заявление подавалось с нарушением пункта 8 части первой статьи 1 (заявление не установленного образца) и части первой статьи 7 (заявление подается лично или через законного представителя) Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите".

Через несколько дней он снова подал заявление на получение убежища.


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