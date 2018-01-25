Миротворческая миссия должна не допустить замораживания ситуации на Донбассе – Ходжес
Миротворческая миссия должна быть мощной и с широкими полномочиями, заявил экс-командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.
Об этом он сказал на брифинге в Хельсинской комиссии, передает
«Миротворческая миссия (в Украине — ред.) – полезная», — заявил генерал.
Он отметил, что такая миссия будет действительно эффективной, только если в ней будут участвовать «серьезные, квалифицированные силы, которые могут на самом деле в полной мере действовать в соответствии с мандатом».
Ходжес провел параллели с миротворческой миссией на Балканах.
«Когда НАТО направило (в Боснию и Герцеговину — ред.) свои войска для выполнения Дейтонского мирного соглашения, в них были четко прописаны правила игры. Они были мощно вооружены, всегда в боевой готовности, и это было посланием для сербов на других — это серьезная сила».
«Если речь идет об ооновской миротворческой миссии (в Украине- ред.), они должны иметь мандат, который не позволяет заморозить нынешнюю ситуацию навсегда — как это делает РоSSия. Целью миссии должно быть выполнение Минска», — отметил Ходжес.
«Это должна быть профессиональная сила, которую уважали бы все стороны», — подчеркнул он.
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Политика
25.01.2018 13:33