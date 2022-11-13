Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ почнуть звільняти Крим

Після звільнення Херсону розпочнеться кампанія зі звільнення Криму, інформує ZN.ua.

Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ почнуть звільняти Крим
© Ben Hodges/Twitter

Колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес спрогнозував, що ЗСУ звільнять Маріуполь та Мелітополь до січня.

"HIMARS скоро буде стріляти з Херсона. Підступи до Криму в радіусі. Це погіршить російську оборону/локацію, тоді як ліве крило контрнаступу займе Маріуполь і Мелітополь до січня. Потім починається вирішальний етап кампанії… звільнення Криму", – написав американський генерал в Twitter.

HIMARS will soon be firing from Kherson. The approaches to Crimea are within range. This will degrade Russian defenses/LOC's while "left wing" of the counter-offensive takes Mariupol & Melitopol by January. Then begins the decisive phase of the campaign...liberation of Crimea. https://t.co/UBk5Lc5JIO

— Ben Hodges (@general_ben) November 12, 2022
Раніше генерал запевнив, що українцям не варто боятися наступу з боку Білорусі сухопутних військ, однак загроза ракетних атак з того боку виглядає більш ймовірною.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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