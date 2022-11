Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ почнуть звільняти Крим

Колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес спрогнозував, що ЗСУ звільнять Маріуполь та Мелітополь до січня.

"HIMARS скоро буде стріляти з Херсона. Підступи до Криму в радіусі. Це погіршить російську оборону/локацію, тоді як ліве крило контрнаступу займе Маріуполь і Мелітополь до січня. Потім починається вирішальний етап кампанії… звільнення Криму", – написав американський генерал в Twitter .