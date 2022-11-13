Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ почнуть звільняти Крим

Колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес спрогнозував, що ЗСУ звільнять Маріуполь та Мелітополь до січня.
"HIMARS скоро буде стріляти з Херсона. Підступи до Криму в радіусі. Це погіршить російську оборону/локацію, тоді як ліве крило контрнаступу займе Маріуполь і Мелітополь до січня. Потім починається вирішальний етап кампанії… звільнення Криму", – написав американський генерал в Twitter.
HIMARS will soon be firing from Kherson. The approaches to Crimea are within range. This will degrade Russian defenses/LOC's while "left wing" of the counter-offensive takes Mariupol & Melitopol by January. Then begins the decisive phase of the campaign...liberation of Crimea. https://t.co/UBk5Lc5JIO