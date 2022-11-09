Ходжес оцінив готовність до вторгнення військ, які сьогодні знаходяться в Білорусі

Він вважає, що максимальна загроза для українців звідти - це ракетний терор та атаки дронів-камікадзе. Але не сухопутний наступ, інформує ZN.ua.

Ходжес оцінив готовність до вторгнення військ, які сьогодні знаходяться в Білорусі
© Сайт Президента Республики Беларусь

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес, коментуючи ймовірність наступу на Україну з Білорусі, зауважив, що тамтешній диктатор Аляксандр Лукашенко сьогодні намагається створити видимість незалежності. Та все ж генерал переконаний, що РБ не вступив у війну проти нашої держави, позаяк не зможе нічого зробити. Про це Ходжес сказав під час інтерв'ю "24 каналу".

"10 батальйонних тактичних груп, які вони мають, є набагато гіршими від російських, які українці успішно знищували. Можливо, Росія спробує відкрити новий фронт з Білорусі за допомогою власних сил. Але знову ж таки, це будуть мобілізовані сили, а не ветерани", – зазначив генерал.

Тож він загалом не впевнений в тому, що українцям потрібно чекати на серйозну загрозу з Білорусі у вигляді наземного наступу. А от ракетний терор та атаку дронів звідти ніхто не скасовував.

"Я вірю, що він (Лукашенко - ред.) знає – якщо пошле свої війська на війну з Україною, то всередині самої Білорусі почнеться повстання. Я не думаю, що білоруси мають хоча б якесь бажання битися проти України, – сказав генерал. - Тим більше ви його одразу побачите. За ситуацією слідкує не лише українська розвідка, але й американська та британська. Якщо вони почнуть стягувати сили, то це не стане сюрпризом. Я думаю, що напад дуже маловірогідний".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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