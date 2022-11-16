Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ можуть почати операцію з деокупації Криму

Операція по звільненню Херсона мала два крила: одне рухалося безпосередньо по херсонському напрямку, а інше - на півночі, через Харків та Ізюм в бік Маріуполя, нагадує екскомандувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес.

"В результаті обидва вони мають возз'єднатися на підступах до Криму, - пояснив Ходжес під час інтерв'ю НВ . - Це важливий крок перед початком його деокупації".

Він сподівається, що операція з деокупації півострова розпочнеться вже в січні, коли ЗСУ досягнуть позицій, з яких можна буде її розпочати.

Що стосується ситуації безпосередньо в Херсонській області, то Ходжес вважає, що командування ЗСУ може розмістити у звільненому Херсоні РСЗВ HIMARS та інші установки ближнього вогню. Саме так вони зможуть уражати цілі ворога на лівому березі Дніпра.

"Але головне — активно знищувати систему постачання угруповання на лівому березі, таким чином, щоб впритул підійти до кримського півострова", — додав Ходжес.