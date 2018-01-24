Во Франции проголосовали за статью революционного закона о праве граждан на ошибку
Право на ошибку не будет применяться в ряде случаев.
Во Франции законодатели проголосовали за прогрессивную статью нового закона, который дает гражданам "право на ошибку" в отношениях с государством без автоматического наказания.
Об этом сообщает AFP.
По данным правительства, статья, которая была принята в ночь на вторник в Национальной ассамблее (нижняя палата французского парламента), является "краеугольным камнем" закона о "государстве, обслуживающем надежное общество".
Этот закон – часть реформ президента Эммануэля Макрона, которые он обещал в ходе предвыборной кампании. Он позволит гражданам сделать ошибку, если у них не было недобросовестных намерений, в своих отношениях с властью, не рискуя быть наказанными при первом нарушении.
Именно администрация впоследствии должна доказать, что человек действовал с недобрыми намерениями.
"Это революция в отношениях администрации и граждан", - написал министр общественных действий Жеральд Дарманен в своем Twitter.
Согласно изменению, внесенному в статью, прощение правительства будет ограничиваться лишь первой ошибкой.
Однако право на ошибку не будет применяться в ряде случаев, например в сфере здравоохранения.
Напомним, что в конце декабря Макрон ввел налоговую реформу во Франции. Критики назвали законодательную инициативу президента "подарком для богатых".
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Политика
24.01.2018 15:25