Во Франции проголосовали за статью революционного закона о праве граждан на ошибку

Право на ошибку не будет применяться в ряде случаев.

Во Франции проголосовали за статью революционного закона о праве граждан на ошибку
Парламент Франции
Фото: polit.pro

Во Франции законодатели проголосовали за прогрессивную статью нового закона, который дает гражданам "право на ошибку" в отношениях с государством без автоматического наказания.

Об этом сообщает AFP.

По данным правительства, статья, которая была принята в ночь на вторник в Национальной ассамблее (нижняя палата французского парламента), является "краеугольным камнем" закона о "государстве, обслуживающем надежное общество".

Этот закон – часть реформ президента Эммануэля Макрона, которые он обещал в ходе предвыборной кампании. Он позволит гражданам сделать ошибку, если у них не было недобросовестных намерений, в своих отношениях с властью, не рискуя быть наказанными при первом нарушении.

Именно администрация впоследствии должна доказать, что человек действовал с недобрыми намерениями.

"Это революция в отношениях администрации и граждан", - написал министр общественных действий Жеральд Дарманен в своем Twitter.

Согласно изменению, внесенному в статью, прощение правительства будет ограничиваться лишь первой ошибкой.

Однако право на ошибку не будет применяться в ряде случаев, например в сфере здравоохранения.

Напомним, что в конце декабря Макрон ввел налоговую реформу во Франции. Критики назвали законодательную инициативу президента "подарком для богатых".


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