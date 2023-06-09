Мої діти в Україні. Вивозити їх було б несправедливо — Зеленський

Втім він підтвердив, що їм страшно.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його діти знаходяться в Україні. Під час інтерв'ю Bild він наголосив, що вивозити їх за кордон було б несправедливо, тож разом з першою леді Оленою Зеленською вони про це навіть не думали, інформує ZN.ua .

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"Несправедливо, якби наші діти їздили за кордон та засмагали на пляжі, поки інші вмирають, — сказав глава держави. - Звичайно, мої діти бояться. Ми любимо один одного, і дуже складно уявити, як би ми жили один без одного".

У президента та першої леді Володимира й Олени Зеленських є двоє дітей - 19-річна донька Олександра та 10-річний син Кирило. Про їх життя нічого не відомо. З приходом Зеленського до влади в мережу потрапило лише кілька спільних фотосесій сім'ї для різних глянців.