Украинская делегация прибыла в Давос
Запланирован ряд встреч с руководителями международных финансовых организаций.
Министр финансов Александр Данилюк в составе украинской делегации во главе с президентом Петром Порошенко начал официальный визит в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме.
Об этом сообщается на сайте Минфина.
"В течение форума украинская делегация встретится с руководителями международных финансовых организаций, представителями мирового бизнеса и наибольшими инвесторами. В ходе этих встреч планируется обсудить процесс реформ в Украине и дальнейшее сотрудничество", - говорится в сообщении.
Данилюк также планирует встретиться с еврокомиссаром по вопросам экономики, финансов, налогообложения и таможни Пьером Московиси, министром финансов Канады Биллом Морно и министром финансов Нидерландов Вопке Хёкстрой.
Напомним, на форуме в Давосе Порошенко выступит с речью на сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?". Также запланирована встреча президента с главой МВФ Кристин Лагард.
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