«Karma is a bitch» — прем'єр Албанії у Давосі поглузував з Євросоюзу

За словами прем’єра, ЄС вимагає від потенційних членів вищих стандартів, ніж дотримуються його власні члени, інформує ZN.ua.

«Karma is a bitch» — прем'єр Албанії у Давосі поглузував з Євросоюзу
© Еді Рама, прем'єр-міністр Албанії/Facebook

«Karma is a bitch». З такими словами прем’єр-міністр Албанії Еді Рама звернувся у четвер до голови Європейського парламенту Роберти Мецоли, маючи на увазі великий корупційний скандал, який нещодавно сколихнув інституцію, повідомляє POLITICO.

За словами прем’єра, ЄС вимагає від потенційних членів (таких, як Албанія) вищих стандартів, ніж дотримуються його власні члени.

«Понад половина країн ЄС більше не зможуть увійти до ЄС. Я не кажу про колишні країни соцтабору. Це стосується також його засновників, повірте мені», — сказав Рама, виступаючи на панелі POLITICO на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Як відомо, Європарламент опинився в центрі розслідування того, чи іноземні уряди, включно з Катаром і Марокко, незаконно впливали на його роботу.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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