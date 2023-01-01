Швеція прийняла головування в Раді Євросоюзу. Один з пріоритетів – підтримка України

Швеція поставила перед собою кілька пріоритетів.

Швеція прийняла головування в Раді Євросоюзу. Один з пріоритетів – підтримка України

З 1 січня і наступні пів року у Раді Євросоюзу головуватиме Швеція. Одним із пріоритетів країна вважає підтримку України у боротьбі з РФ та на шляху євроінтеграції.

«Швидка та рішуча відповідь ЄС на вторгнення в Україну є проявом нашої сили, коли ми діємо разом. Головування Швеції надасть пріоритет продовженню економічної та військової підтримки України, а також підтримці шляху Української держави до ЄС. Це вимагатиме подальших зусиль як на національному рівні, так і на рівні Євросоюзу. Потрібні подальші кроки для реконструкції та реформування на шляху інтеграції до ЄС», – повідомили у пресслужбі шведської місії.

Там додали, що, аби зміцнити безпеку Євросоюзу та громадян, необхідно досягти консенсусу щодо надійної європейської політики безпеки та оборони в тісній співпраці з партнерами. У пресслужбі запевнили, що подальші кроки спиратимуться на спільні дії щодо протидії агресії РФ щодо України, а також на реалізацію Стратегічного компаса та інших ініціатив, інформує ZN.ua.

Також пріоритетами Швеція визначила конкурентоспроможність, зелені та енергетичні переходи, демократичні цінності та верховенство права.







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