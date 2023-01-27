Чехія отримала від Євросоюзу першу компенсацію за військову допомогу Україні

На рахунок Міністерства оборони Чехії надійшов перший платіж у розмірі 6,5 млн євро від Європейського Союзу як компенсація за доставлене в Україну військове спорядження. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Компенсації здійснюються через Європейський фонд миру (EPF), який слугує для фінансування пріоритетів ЄС у сфері оборони та безпеки. Це був перший платіж, а подальші суми будуть виплачуватися Чеській Республіці поступово в наступні роки.

Наразі Чехія отримала відшкодування за поставки військового спорядження на суму приблизно 80 млн євро, які будуть відшкодовані в період 2023 років.

«Підтримка України є нашим стратегічним інтересом, і ми хочемо продовжувати її у співпраці з нашими союзниками. Я ціную, що ЄС не вагався і відразу після початку російської агресії залучив фінансові ресурси з Європейського інструменту миру для підтримки своїх країн-членів, які допомагають Україні», — заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Європейський фонд миру

Європейський фонд миру спочатку був створений для фінансування місій і операцій ЄС, а також для стабілізації країн-партнерів у європейському сусідстві.

Ще 28 лютого 2022 року Рада ЄС вирішила, що кошти з фонду також мають бути спрямовані на компенсацію тим країнам-учасницям, які постачають Україні військову техніку, і виділила для цього перші 500 млн євро.

Згодом було схвалено ще кілька пакетів фінансової підтримки від EPF, що довело загальну суму компенсації до 3,1 млрд євро.

EPF служить не тільки для підтримки України. Його кошти наразі використовуються для підтримки всіх існуючих військових місій ЄС і впровадження допоміжних заходів безпеки в країнах-партнерах (наприклад, Грузії, Боснії, Руанді, Мавританії чи Мозамбіку).