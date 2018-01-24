Главе Госаудита вручили подозрение в незаконном обогащении, - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура и национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении главе Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен.

Об этом «Украинской правде» сообщили в САП.

Отмечается, что о подозрении Гавриловой сообщили 23 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ее подозревают в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.

Предварительная правовая квалификация — ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Там добавляют, что сообщение о подозрении согласовано с руководителем САП Назаром Холодницким.

По данным следствия, Гаврилова на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных — в сумме 112,8 тыс. долларов США и 8,5 тыс евро, которые нашли и изъяли детективы НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.

Кроме того, по мнению детективов Бюро, чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодный е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн.) и 2016 года (более 4,67 млн грн.).


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