Главе Госаудита вручили подозрение в незаконном обогащении, - САП
Специализированная антикоррупционная прокуратура и национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении главе Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен.
Об этом «
Отмечается, что о подозрении Гавриловой сообщили 23 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Ее подозревают в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.
Предварительная правовая квалификация — ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.
Там добавляют, что сообщение о подозрении согласовано с руководителем САП Назаром Холодницким.
По данным следствия, Гаврилова на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.
В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных — в сумме 112,8 тыс. долларов США и 8,5 тыс евро, которые нашли и изъяли детективы НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.
Кроме того, по мнению детективов Бюро, чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодный е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн.) и 2016 года (более 4,67 млн грн.).
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
24.01.2018 10:59