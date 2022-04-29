Гауляйтерам Херсона и области объявили подозрение в госизмене

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене Владимиру Сальдо и Александру Кобцу, которых роSSийские окупанты назначили «руководителями» Херсонской областной и городской администраций соответственно, сообщила пресс-служба управления СБУ в Херсонской области.

Поскольку после оккупации Херсона у роSSийских военных возникли трудности с поиском и «назначением» на руководящие должности местных коллаборантов, ведь большинство населения имеет проукраинскую позицию и все понимают абсолютную незаконность пребывания в Херсоне оккупационных войск, роSSийским спецслужбам пришлось подыскать «руководителей», которые тем или иным образом были связаны с регионом.

«Таким лицом оказался житель г. Киева , который до 1991 жил в Херсоне. Именно его роSSийские оккупационные войска 26 апреля 2022 объявили «руководителем городской администрации».

В этот же день оккупанты назначили «руководителем Херсонской областной администрации» экс-главу Херсона с пророSSийскими взглядами. С начала полномасштабной войны он поддержал роSSийскую оккупацию Херсона и возглавил так называемый комитет спасения за мир и порядок. Кроме того, организовывал митинги в поддержку роSSийской оккупации», - отметили в СБУ , имея в виду Александра Кобца и бывшего регионала Владимира Сальдо.

За совершенное обоим фигурантам по статье «Государственная измена» ожидает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.