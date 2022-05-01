Секретарю Совбеза РоSSии Патрушеву сообщили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора Украины секретарю Совета безопасности РоSSии Николаю Патрушеву заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Патрушев на внеочередном заседании Совбеза 21 февраля призвал к признанию Россией "независимости" ОРДЛО, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, чиновник, будучи представителем власти государства-агрессора, действуя по предварительному сговору с другими соучастниками для реализации заранее разработанного плана по нарушению территориальной целостности Украины, на внеочередном заседании Совбеза 21 февраля 2022 года публично призвал к необходимости признания Россией независимости и суверенитета ими контролируемых псевдообразований "ДНР" и "ЛНР"", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением СБУ .