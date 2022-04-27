Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении главе и депутатам роSSийской Госдумы

Они поддержали принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства.

Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении главе и депутатам роSSийской Госдумы
Фото: 5.ua

Главе и 418 депутатам Госдумы РоSSии сообщено о подозрении, поскольку эти люди поддержали принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"По данным следствия, председатель и 418 из 450 депутатов 15 февраля 2022 года на заседании Государственной думы Федерального собрания РФ поддержали постановление с обращением к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств", – отметили в ГПУ.

Украинская сторона к делу привлекла также ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми "ДНР" и "ЛНР" от 22 февраля 2022 года.

По информации пресс-службы Офиса генпрокурора, досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные подразделения региональных управлений Службы безопасности при процессуальном руководстве Винницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областных прокуратур.

Напомним, в марте трем роSSийским высокопоставленным должностным лицам ГПУ сообщила о подозрении в совершении преступлений против Украины.

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