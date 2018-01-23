В РоSSии запретили кинопрокат политической сатиры "Смерть Сталина"

В фильме усмотрели признаки экстремизма.

Джейсон Айзекс в роли Жукова

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение для фильма "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи.

Об этом сообщает Телекритика.

При этом фильму уже было выдано прокатное удостоверение и его намеревалась выпустить в роSSийский прокат компания "Вольга". При повтором показе картины в министерстве культуры РФ приняли решение отозвать прокатное удостоверение.

Ранее юристы министерства культуры направили Владимиру Мединскому письмо с просьбой отозвать прокатное удостоверение картины. "Фильм "Смерть Сталина" направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства роSSийского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма", - цитировало текст письма агентство ТАСС.

Авторы обращения считают, что маршал Георгий Жуков представлен в фильме "просто воинствующим клоуном", хотя на самом деле был "выдающимся полководцем" и "талантливым стратегом".

Отмечалось, что выход фильма на широких экранах в РоSSии отложат, чтобы он не совпадал с годовщиной Сталинградской битвы.