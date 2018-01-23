В РоSSии запретили кинопрокат политической сатиры "Смерть Сталина"
В фильме усмотрели признаки экстремизма.
Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение для фильма "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи.
Об этом сообщает Телекритика.
При этом фильму уже было выдано прокатное удостоверение и его намеревалась выпустить в роSSийский прокат компания "Вольга". При повтором показе картины в министерстве культуры РФ приняли решение отозвать прокатное удостоверение.
Ранее юристы министерства культуры направили Владимиру Мединскому письмо с просьбой отозвать прокатное удостоверение картины. "Фильм "Смерть Сталина" направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства роSSийского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма", - цитировало текст письма агентство ТАСС.
Авторы обращения считают, что маршал Георгий Жуков представлен в фильме "просто воинствующим клоуном", хотя на самом деле был "выдающимся полководцем" и "талантливым стратегом".
Отмечалось, что выход фильма на широких экранах в РоSSии отложат, чтобы он не совпадал с годовщиной Сталинградской битвы.
"Смерть Сталина" - экранизация одноименного французского комикса Фабьена Нури и Тьерри Робина, который вышел в издательстве Dargaud в 2011 году. 120-страничный черно-белый комикс с рейтингом 16+ посвящен событиям 2 марта 1953 года и тому, что якобы происходило в Кремле на протяжении следующих двух дней после смерти Иосифа Сталина. Главные роли в картине сыграли Стив Бушеми, Джеймс Айзекс, Джеффри Тэмбор и другие. Фильм частично снимался в Киеве. В украинский прокат он должен выйти 25 января.
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