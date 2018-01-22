Нардеп Винник ушел из эфира, "где был виртуальный Портнов"
Он обвинил руководство телеканала ZIK в антиукраинской политике.
Народный депутат от фракции БПП Иван Винник покинул эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике из-за передачи с участием соратника Януковича Андрея Портнова.
Инцедент с народным депутатом произошел в прямом эфире ZIK во время передачи "Игра в классику", передает Цензор.НЕТ.
Винник отказался участвовать в передаче, поскольку был возмущен участием программе "Hard с Влашенко" беглого соратника Януковича Андрея Портнова. Он напомнил, что сегодня четвертая годовщина первых убийств активистов на Майдане.
"Я считаю позором находится в той же студии, где в течении часа по приглашению вашего генерального продюсера на шоу "Hard с Влашенко" Портнов рассказывал как нам строить нашу страну. Человек, который вместе с Януковичем привел войну, в результате которой у нас более 10 тысяч погибших", - заявил нардеп, перед тем, как покинуть студию.
Издание отмечает, что в день эфира на ZIK беглый соратник Януковича Андрей Портнов написал на своей странице в фейсбук, что "сегодня четвёртая годовщина со дня, когда активисты Майдана совершили первые убийства своих товарищей".
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