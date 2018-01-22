Волкер на этой неделе приедет в Украину, после чего встретится с Сурковым
Ориентировочные даты - 25-26 января.
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер на этой неделе приедет в Украину, после чего отправится на переговоры с помощником президента РоSSии Владиславом Сурковым.
Об этом сказала представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская в эфире "5 канала".
"Господин Волкер будет в конце этой недели в Украине - 25-26, если не ошибаюсь. Он обязательно до встречи с господином Сурковым приезжает в Украину, каждый раз", - сказала она. По ее мнению, главной темой предстоящих переговоров Волкера и Суркова станет развертывание миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.
О предстоящей встрече Волкера и Суркова на пресс-конференции в понедельник также сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.
РоSSийское издание "Коммерсант" со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне пишет, что встреча Волкера и Суркова может состояться 26 января. Американский дипломат перед этим должен посетить Украину и, в частности, съездить на линию разграничения в Донбассе.
Напомним, Курт Волкер в интервью LB.ua в конце ноября говорил, что цель США - добиться полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
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