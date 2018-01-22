Киев не пойдет на возврат вооружения, оставшегося в Крыму, до окончания войны и возврата территорий, - Климкин

Глава МИД подчеркнул, что РоSSия пытается легализовать оккупацию Крыма.

Павел Климкин Фото: 24tv.ua

Киев не пойдет на возврат вооружения, оставшегося в оккупированном Крыму, до момента окончания войны и возврата территорий.

"В 4-й международной (Гаагской) конвенции от 18 октября 1907 года Положением о законах и обычаях войны четко указано, что оружие может возвращаться после заключения мира", - сказал глава МИД Украины Павел Климкин в ходе пресс-конференции в Киеве .

Он подчеркнул, что если же процесс возврата оружия начать сейчас, то это может ослабить политическую и юридическую позицию Украины по вопросу оккупации РФ украинских территорий. "Мы на это не пойдем, не будем делать таких вещей", - сказал он.

Министр подчеркнул, что РоSSия очень хочет легализовать оккупацию Крыма, в том числе за счет таких предложений. "Я считаю это провокацией", - сказал министр.

Он добавил, что никакого официального предложения от РоSSии не поступало.