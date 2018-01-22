Киев не пойдет на возврат вооружения, оставшегося в Крыму, до окончания войны и возврата территорий, - Климкин
Глава МИД подчеркнул, что РоSSия пытается легализовать оккупацию Крыма.
Киев не пойдет на возврат вооружения, оставшегося в оккупированном Крыму, до момента окончания войны и возврата территорий.
"В 4-й международной (Гаагской) конвенции от 18 октября 1907 года Положением о законах и обычаях войны четко указано, что оружие может возвращаться после заключения мира", - сказал глава МИД Украины Павел Климкин в ходе пресс-конференции в Киеве.
Он подчеркнул, что если же процесс возврата оружия начать сейчас, то это может ослабить политическую и юридическую позицию Украины по вопросу оккупации РФ украинских территорий. "Мы на это не пойдем, не будем делать таких вещей", - сказал он.
Министр подчеркнул, что РоSSия очень хочет легализовать оккупацию Крыма, в том числе за счет таких предложений. "Я считаю это провокацией", - сказал министр.
Он добавил, что никакого официального предложения от РоSSии не поступало.
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22.01.2018 17:30