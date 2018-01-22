США собирались передать РоSSии технологии «Звездных войн»

Звездные войны

В США обсуждался план совместного с Россией строительства системы раннего предупреждения о ракетном нападении.

Это следует из недавно рассекреченных документов позднего советского времени, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.

В документах указывается, что тогдашний президент США Джордж Буш-старший был так впечатлен падением коммунистического режима в РоSSии, что стал видеть в ней надежного союзника.

Задуманный в 1983 году Рональдом Рейганом проект «Звездных войн» как некий космический щит от возможного ядерного удара к началу 1990-х стал эффективным средством отслеживания ракетных пусков. В Вашингтоне полученные технологии стали воспринимать больше как средство защиты от режимов Саддама Хусейна в Ираке и Муаммара Каддафи в Ливии.

Согласно рассекреченным материалам, Буш-старший после 1991 года вынашивал план глобальной системы предупреждения о ракетном нападении, объединяющей космические и наземные аппараты. При этом предполагалось, что блок НАТО и РоSSия будут действовать сообща. Соответствующие темы планировалось обсуждать с президентом РоSSии Борисом Ельциным.

После распада СССР проект глобальной системы предупреждения о нападении посчитали устаревшим и неоправданно дорогостоящим.


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