МИД запустит в конце марта электронную визу для иностранцев, - Климкин
Сейчас она зарегистрирована в Минюсте и 4-5 недель будет тестироваться.
МИД запустит в конце марта электронную визу для иностранцев, посещающих Украину.
Об этом сказал глава МИД Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве.
"Надеемся, что в конце марта она полностью заработает", - сказал Климкин.
По его словам, сейчас она зарегистрирована в Минюсте и 4-5 недель будет тестироваться.
Как сообщалось ранее, ожидается, что электронная виза позволит разгрузить консульские пункты в аэропортах, когда одним рейсом прибывает 40-50 иностранцев, которым на месте нужно оформить визу.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.