МИД запустит в конце марта электронную визу для иностранцев, - Климкин

Сейчас она зарегистрирована в Минюсте и 4-5 недель будет тестироваться.

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МИД запустит в конце марта электронную визу для иностранцев, посещающих Украину.

Об этом сказал глава МИД Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве .

"Надеемся, что в конце марта она полностью заработает", - сказал Климкин.

По его словам, сейчас она зарегистрирована в Минюсте и 4-5 недель будет тестироваться.

Как сообщалось ранее, ожидается, что электронная виза позволит разгрузить консульские пункты в аэропортах, когда одним рейсом прибывает 40-50 иностранцев, которым на месте нужно оформить визу.