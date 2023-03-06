Іран планує запустити у космос два супутники за допомогою Росії – ЗМІ

Це має статися, попередньо, наприкінці грудня 2023 року, інформує ZN.ua.

Іран планує запустити у космос два супутники за допомогою Росії – ЗМІ
© NASA

Супутники Kowsar і Hodhod іранського виробництва мають бути виведені на орбіту на висоту 500 км від поверхні Землі вже цього року. Надати ракету-носій може Росія, яка завдяки Ірану отримує західні технології. Договір на будівництво та запуск двох супутників уже укладено та підписано, повідомляє Xinhua.

Kowsar та Hodhod призначені для моніторингу за поверхнею Землі. Kowsar має роздільну здатність 3,5 метра на піксель і його можна використовувати для сільськогосподарського призначення, геодезії та демаркації. Термін служби супутника на орбіті – два роки. Супутник Hodhod призначений для використовування в сільському господарстві, транспорті та кризовому менеджменті.


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





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