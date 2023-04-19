Кім Чен Ин наказав запустити в космос військовий розвідувальний супутник

Лідер КНДР провів інспекцію Агентства космічного розвитку.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав Агентству космічного розвитку підготуватися до запуску в космос першого військового розвідувального супутника. Про це повідомляє Yonhap, інформує ZN.ua.

Кім Чен Ин наказав запустити в космос військовий розвідувальний супутник
© Getty Images

Кім Чен Ин провів інспекцію Агентства космічного розвитку КНДР, оскільки Пхеньян пообіцяв завершити підготовку до запуску військового супутника-шпигуна до кінця цього місяця, повідомило Центральне телеграфне агентство Північної Кореї (ЦТАК).

Лідер КНДР підкреслив важливість «освоєння космосу» як ключового фактора для Північної Кореї, щоб стати світовим лідером у таких сферах, як економіка, наука і технології.

За повідомленням ЦТАК, Кім підкреслив, що запланований запуск і експлуатація розвідувального супутника є пріоритетом на тлі «тривожних обставин у сфері безпеки», таких як зміцнення альянсу Південної Кореї та США.

У грудні минулого року Північна Корея оприлюднила чорно-білі фотографії Сеула і порту в Інчхоні, які, за її словами, були зроблені з «тестового супутника».


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Rzeczpospolita: Патрушев і Гєрасімов могли саботувати наступ Росії, поки Путін проходив хіміотерапіюRzeczpospolita: Патрушев і Гєрасімов могли саботувати наступ Росії, поки Путін проходив хіміотерапію
Два зрадники з херсонського СІЗО постануть перед судомДва зрадники з херсонського СІЗО постануть перед судом
Україна не отримає Patriot "після Великодня": Ігнат, виявляється, пожартувавУкраїна не отримає Patriot "після Великодня": Ігнат, виявляється, пожартував
МЗС Франції: страчувати військовополоненого – це воєнний злочин. Фільмувати страту – ще одинМЗС Франції: страчувати військовополоненого – це воєнний злочин. Фільмувати страту – ще один
Росія наймає для охорони Запорізької атомної станції мисливців та оленярів з Якутії – ФедоровРосія наймає для охорони Запорізької атомної станції мисливців та оленярів з Якутії – Федоров
Блок рекламы


Похожие новости
"Треба бути готовими приймати незручні, але правильні рішення" – Шольц розкритикував військовий нейтралітет Швейцарії стосовно України"Треба бути готовими приймати незручні, але правильні рішення" – Шольц розкритикував військовий нейтралітет Швейцарії стосовно України
Мобілізація: деякі чоловіки повинні знову стати на військовий облікМобілізація: деякі чоловіки повинні знову стати на військовий облік
Медслужба ЗСУ знизила рівень втрат серед поранених військовий — МіноборониМедслужба ЗСУ знизила рівень втрат серед поранених військовий — Міноборони
Електронні повістки та заборона виїзду за кордон: в Росії прийняли новий закон про військовий обов’язокЕлектронні повістки та заборона виїзду за кордон: в Росії прийняли новий закон про військовий обов’язок
Як Іран готувався до купівлі російських Су-35: фото з супутника та деталі угодиЯк Іран готувався до купівлі російських Су-35: фото з супутника та деталі угоди
Іран планує запустити у космос два супутники за допомогою Росії – ЗМІІран планує запустити у космос два супутники за допомогою Росії – ЗМІ
Китайський супутник-шпигун збирав дані про діяльність військових апаратів США на орбіті – ЗМІКитайський супутник-шпигун збирав дані про діяльність військових апаратів США на орбіті – ЗМІ
Китайська супутникова компанія Spacety надавала вагнерівцям аерознімки – Sky NewsКитайська супутникова компанія Spacety надавала вагнерівцям аерознімки – Sky News
Військовий облік працівників: як можуть покарати підприємства, які його порушуютьВійськовий облік працівників: як можуть покарати підприємства, які його порушують
Військовий облік в Україні: кому можуть анулювати "білий квиток"Військовий облік в Україні: кому можуть анулювати "білий квиток"
Последние новости
Подгружаем последние новости