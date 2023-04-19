Кім Чен Ин наказав запустити в космос військовий розвідувальний супутник
Лідер КНДР провів інспекцію Агентства космічного розвитку.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав Агентству космічного розвитку підготуватися до запуску в космос першого військового розвідувального супутника. Про це повідомляє
Кім Чен Ин провів інспекцію Агентства космічного розвитку КНДР, оскільки Пхеньян пообіцяв завершити підготовку до запуску військового супутника-шпигуна до кінця цього місяця, повідомило Центральне телеграфне агентство Північної Кореї (ЦТАК).
Лідер КНДР підкреслив важливість «освоєння космосу» як ключового фактора для Північної Кореї, щоб стати світовим лідером у таких сферах, як економіка, наука і технології.
За повідомленням ЦТАК, Кім підкреслив, що запланований запуск і експлуатація розвідувального супутника є пріоритетом на тлі «тривожних обставин у сфері безпеки», таких як зміцнення альянсу Південної Кореї та США.
У грудні минулого року Північна Корея оприлюднила чорно-білі фотографії Сеула і порту в Інчхоні, які, за її словами, були зроблені з «тестового супутника».