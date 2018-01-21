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В АП опровергли тайные встречи Порошенко с фюрером РФ О контактах глав украинского и роSSийского государств ранее сообщил Дмитрий Песков. Фото: Макс Требухов В Администрации Президента Украины опровергли тайные встречи Петра Порошенко с президентом РоSSийской Федерации Владимиром Путиным. "Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом РоSSии с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - сообщили в пресс-службе президента агентству "Интерфакс-Украина". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о контактах глав украинского и роSSийского государств. "Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем", - сказал он в программе "Действующие лица" на телеканале "РоSSия 1".

LB.ua

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