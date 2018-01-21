В серой зоне Донецкой области обстреляли автобус с гражданскими, есть жертвы

В серой зоне Донецкой области обстреляли автобус с гражданскими, есть жертвы

В Донецкой области автобус с гражданскими у населенного пункта Оленевка в серой зоне на временно неподконтрольной территории был обстрелян боевиками ОРДО.

Об этом 21 января 2018 года сообщили в штабе АТО.

"По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НЗФ ОРДО. По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, в результате этих действий один гражданский человек погиб, еще один - получил ранения", - говорится в сообщении.

Там отметили, что информация, распространенная некоторыми пророSSийскими СМИ, якобы Вооруженные силы Украины обстреляли автобус в районе КПВВ "Оленевка", не соответствует действительности.

"Такие циничные действия роSSийских наемников направлены на дискредитацию украинской армии в канун визита на территорию Донецкой и Луганской областей первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга", - заявили в штабе.

В свою очередь, помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире "112 Украина" заявил, что "имеющейся информации от граждан, которые пересекали линию разграничения, недостаточно, чтобы составить полную картину того, что произошло".

"Но граждане сообщают, что у населенного пункта Оленевка на временно неподконтрольной территории то ли в результате обстрела из стрелкового оружия, то ли в результате осколочных повреждений от взрыва неизвестного устройства пострадали, по меньшей мере, двое пассажиров микроавтобуса. Якобы один из этих граждан погиб, а второй получил ранения", - добавил он.

Вместе с тем, подконтрольный боевикам ресурс "ДАН" сообщил, что в воскресенье около 13:20 из стрелкового оружия подразделения ВСУ обстреляли автобус в серой зоне в районе КПВВ "Оленевка".

"В результате ранения, несовместимые с жизнью, получил один мирный житель, еще один получил ранения", - говорится в сообщении сайта боевиков.

Как сообщалось, ранее Государственная пограничная служба заявила, что в серой зоне в районе населенного пункта Оленевка пострадали двое гражданских лиц.




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