Грузия ждет от Украины окончательного решения по экстрадиции Саакашвили

"Мы как прокуратура отправили все возможные доказательства".

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Главная прокуратура Грузии ждет от Украины окончательного решения по экстрадиции Михаила Саакашвили, заявила в эфире телекомпании "Имеди" член прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили.

"У стороны обвинения имеется достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции. Мы как прокуратура отправили все возможные доказательства для создания правовой основы для принятия этого решения", - цитирует Сонгулашвили агентство "Интерфакс-Украина".

Ранее в Минюсте и Главной прокуратуре Грузии неоднократно заявляли, что за последние годы несколько раз обращались к украинским коллегам с требованием экстрадиции Саакашвили, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел. В начале января Тбилисский городской суд по одному из дел заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы.

Саакашвили заявил, что его могут выдать Грузии уже на следующей неделе.