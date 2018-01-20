В Фонде состраха рассказали, как будет функционировать реестр электронных больничных листов

В Фонде состраха рассказали, как будет функционировать реестр электронных больничных листов

В Фонде соцстрахования (ФСС) Украины готовы к внедрению Реестра электронных больничных листов. Это позволит проверять больше 10% больничных, как это происходит по состоянию на январь  2018 года.

Об этом журналистам сообщил замглавы исполнительной дирекции Фонда социального страхования Владимир Забела, передал корреспондент ГолосUA.

В.Забела рассказал, как должен работать Реестр электронных больничных.

«Если сейчас работодатель видит больничные листы только, когда работник их приносит, то при Реестре больничный лист можно будет увидеть в онлайн-базе данных в день его оформления. Администрировать программное обеспечение для Реестра будет ФСС. В ПО будет минимизирован любой риск нарушения процедуры заполнения больничного. Идентифицировать статус пациента можно будет по его налоговому номеру (ИНН), или по ЭГРПОУ организации. Врач может ввести эти данные и увидеть, кем является пациент – его должность и место работы. К Реестр больничных будет подключен Реестр заболеваний с кодами, он является исчерпывающим. Врач будет выбирать заболевание из списка, а также выбирать из списка срок, необходимый для излечения болезни. В то же время, работодатель также сможет видеть оформленные больничные листы. Система будет работать по принципу Приват24: будет видно дату открытия лист, но не будет видно название заболевания и другой информации, которая является врачебной тайной», - сказал В.Забела.

По его словам, на сегодня МОЗ, Фонд соцстрахования, эксперты пока что только обсуждают возможность внедрения Реестра электронных больничных листов. Он нужен как альтернативная система, которая бы позволяла проверять обоснованность выдачи таких документов.

«Пока что Фонд может проверять в месяц 10% больничных, но при внедрении сможем проверять больше. Мы сейчас меняем подходы ФСС к медуслугам, которые выглядят как услуги обычной страховой компании», - сказал В.Забела.

Представитель ФСС считает, что при введении Реестра электронных больничных нужно оставить и бумажные документы: «Чтобы минимизировать риски (потери информации – авт.) полностью бумажные больничные убрать не можем».

Ранее эксперты проекта «Вместе против коррупции» заявили, что Фонд соцстрахования не может подтвердить и проверить подлинность около 90% больничных листов.




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