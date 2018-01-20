ЛаВРУН фюрера РФ: Закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности
Принятый украинским парламентом закон о реинтеграции Донбасса вступает в противоречие с минскими договоренностями
Об этом сообщает
«Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей «нормандского формата» в Минске», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
20.01.2018 15:45