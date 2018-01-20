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ЛаВРУН фюрера РФ: Закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности Принятый украинским парламентом закон о реинтеграции Донбасса вступает в противоречие с минскими договоренностями Об этом сообщает Интерфакс-Украина . «Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей «нормандского формата» в Минске», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Хвыля

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