ЛаВРУН фюрера РФ: Закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности

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Принятый украинским парламентом закон о реинтеграции Донбасса вступает в противоречие с минскими договоренностями

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей «нормандского формата» в Минске», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке.


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