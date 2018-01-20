Хербст: Канал Волкер-Сурков перспективнее, чем Минские переговоры

Перенос переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины из белорусской столицы в другое место будет полезным только в том случае, если это убедит Москву выполнять свои обязательства по Минскими договоренностями.

Впрочем, пока переговоры в формате Волкер-Сурков выглядят более перспективными, чем встречи в Минске, сказал в комментарии Укринформу экс-посол США в Украине Джон Хербст.

«Минский процесс «остановился» почти в начале сентября 2014 года. После достижения первого Минского соглашения не было, фактически, и дня абсолютного прекращения огня, и к тому же (с тех пор — ред.) роSSийские войска захватили еще больше территории Украины», — сказал Хербст, который сейчас возглавляет Евразийский центр им. Дину Патрисиу «Атлантического совета».

По его словам, Минские переговоры были длительными и непродуктивными, впрочем они все еще остаются полезными, поскольку ЕС в своей политике санкций ссылается на нежелание РоSSии выполнять любые обязательства по «Минску».

«Более перспективным является канал переговоров Волкер-Сурков», — отметил эксперт. Хотя здесь он признал, что эти переговоры пока не продвинулись слишком далеко.

«Проблема с Минским процессом заключается не в месте (проведения переговоров — ред.). Проблема заключается в отказе Кремля от выполнения любых своих обязательств, прежде всего, фактического прекращения огня», — отметил он.

Если перемещение переговоров из Минска в Астану каким-то образом убедит Москву выполнить свои обязательства по Минску, такой шаг будет полезным, убежден бывший высокопоставленный американский дипломат. «Но нет оснований считать, что так могло бы произойти», — подчеркнул Хербст.