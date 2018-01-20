Федеральные ведомства США приостановят работу из-за отсутствия денег - Reuters

Федеральные ведомства США приостановят работу из-за отсутствия денег - Reuters

Федеральные ведомства США прекращают работу из-за отсутствия финансирования из-за того, что Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи 20 января.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом, закончился срок действия нынешнего временного закона о финансировании правительства, а федеральные министерства и ведомства США вынуждены прекратить работу из-за отсутствия денег.

Отмечается, что все сотрудники госорганов, не выполняющие важные задачи, должны будут уйти во временные неоплачиваемые отпуска.

Вместе с тем в Сенате продолжаются переговоры по новому законопроекту.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что в прекращении финансирования федеральных ведомств США из-за непринятого бюджета виновны законодатели от Демократической партии.

"Сегодня вечером они (сенаторы-демократы) поставили политику превыше нашей национальной безопасности, семей военных, незащищенных детей и возможности нашей страны служить всем американцам. Это поведение обструкционистов-неудачников, а не законодателей", — сообщается в заявлении Сандерс.

Ранее сообщалось, что палата представителей в Конгрессе США одобрила законопроект о продлении федерального финансирования правительства до 16 февраля.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Порошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИПорошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИ
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Блок рекламы


Похожие новости
Пять военных пострадали из-за обстрелов на Донбассе в субботуПять военных пострадали из-за обстрелов на Донбассе в субботу
В минувшем году Чехия выслала более 1000 украинцев с польскими разрешениями на работуВ минувшем году Чехия выслала более 1000 украинцев с польскими разрешениями на работу
"ДНР" заявили об эскалации военных действий из-за закона о реинтеграции Донбасса"ДНР" заявили об эскалации военных действий из-за закона о реинтеграции Донбасса
В Нидерландах объявили высший уровень чрезвычайного положения из-за непогодыВ Нидерландах объявили высший уровень чрезвычайного положения из-за непогоды
Нацсовет по ТВ назначил проверку NewsOne из-за высказываний МураеваНацсовет по ТВ назначил проверку NewsOne из-за высказываний Мураева
Молдаванину отказали во въезде в Украину из-за георгиевской ленты в машинеМолдаванину отказали во въезде в Украину из-за георгиевской ленты в машине
В Европарламенте призвали ввести санкции против РФ из-за вмешательства хакеров в выборыВ Европарламенте призвали ввести санкции против РФ из-за вмешательства хакеров в выборы
В Луганской области майор полиции сел на три года и три месяца за работу на боевиковВ Луганской области майор полиции сел на три года и три месяца за работу на боевиков
Антикоррупционный комитет Рады снова не смог объявить конкурс на аудитора НАБУ из-за отсутствия кворумаАнтикоррупционный комитет Рады снова не смог объявить конкурс на аудитора НАБУ из-за отсутствия кворума
Луценко: у Генпрокуратуры пока нет претензий к ICU по делу денег ЯнуковичаЛуценко: у Генпрокуратуры пока нет претензий к ICU по делу денег Януковича
Последние новости
Подгружаем последние новости