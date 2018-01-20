Девять стран ЕС превысили нормы загрязнения воздуха - Еврокомиссия

Девять стран ЕС превысили нормы загрязнения воздуха - Еврокомиссия

Еврокомиссия приняла соответствующий План действий из набора конкретных мер, призванных помочь членам ЕС в соблюдении экологических норм.

Девяти странам-членам ЕС, а именно Чехии, Германии, Испании, Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Словакии и Великобритании, грозят санкции за превышение установленных предельных уровней загрязнения воздуха.

Об этом сообщила Еврокомиссия.

Данный вопрос будет обсуждаться 30 января в Брюсселе на совещании министров по делам окружающей среды.

Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велла, который созывает совещание, отметил, что оно даст возможность этим государствам заверить Брюссель "в скорейшем принятии мер по приведению экологической ситуации в соответствии с природоохранным законодательством ЕС".

Также Еврокомиссия в пятницу, 19 января, приняла соответствующий План действий. Он представляет собой набор конкретных мер, призванных помочь членам союза в продвижении, мониторинге и соблюдении экологических норм ЕС, которые предотвращают загрязнение окружающей среды.

Как сообщалось, ранее в ООН заявили, что в атмосфере рекордно выросла концентрация углекислого газа. Показатель максимально высокий за последние 800 тысяч лет.




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