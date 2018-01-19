Супрун назвала области, где не хватает вакцин от кори

Супрун назвала области, где не хватает вакцин от кори

На данный момент существуют перебои с наличием вакцины от кори в Кировоградской, Ровенской, Житомирской, Одесской, Ивано-Франковской областях и в г. Киев.

Об этом сообщила врио министра здравоохранения Ульяна Супрун в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте, передает 112-Украина.

"Знаем сейчас о перебоях с наличием вакцин в некоторых областях – Кировоградская, Ровенская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская и г. Киев. Для них министерство проводит перераспределение имеющихся вакцин из других регионов", - сказала Супрун.

Она также сообщила, когда в столице ожидается следующая партия вакцин.

"Следующая партия вакцин должна прибыть в Киев в апреле 2018 году, - заказано более миллиона доз. Но, учитывая растущий спрос, министерство и партнеры ЮНИСЕФ и производитель принимает меры на поставки дополнительной партии в короткие сроки", - уточнила врио министра здравоохранения.

Напомним, ранее Супрун сообщила, что в Украине с начала 2018 года корью заболели 1 тыс. 285 взрослых и детей.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
Порошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИПорошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИ
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Блок рекламы


Похожие новости
В БПП заявили о возможности предоставления «зеленого коридора» для вывода роSSийских войск из ПриднестровьяВ БПП заявили о возможности предоставления «зеленого коридора» для вывода роSSийских войск из Приднестровья
Главу сельсовета в Житомирской области поймали на взяткеГлаву сельсовета в Житомирской области поймали на взятке
Минздрав предложил ввести ответственность за отказ от вакцинацииМинздрав предложил ввести ответственность за отказ от вакцинации
Минздрав призвал вакцинироваться от дифтерииМинздрав призвал вакцинироваться от дифтерии
РоSSия назвала принятие закона о Донбассе ведущим к эскалацииРоSSия назвала принятие закона о Донбассе ведущим к эскалации
Замглавы райсовета в Киевской области вымогал $50 тысячЗамглавы райсовета в Киевской области вымогал $50 тысяч
В Луганской области майор полиции сел на три года и три месяца за работу на боевиковВ Луганской области майор полиции сел на три года и три месяца за работу на боевиков
Двое военных погибли, пятеро ранены из-за подрыва в Луганской областиДвое военных погибли, пятеро ранены из-за подрыва в Луганской области
Вспышка кори пришла в Украину из Румынии - МинздравВспышка кори пришла в Украину из Румынии - Минздрав
РоSSия начала учения с применением средств ПВО С-300 в Ростовской областиРоSSия начала учения с применением средств ПВО С-300 в Ростовской области
Последние новости
Подгружаем последние новости