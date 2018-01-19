Супрун назвала области, где не хватает вакцин от кори
На данный момент существуют перебои с наличием вакцины от кори в Кировоградской, Ровенской, Житомирской, Одесской, Ивано-Франковской областях и в г. Киев.
Об этом сообщила врио министра здравоохранения Ульяна Супрун в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте, передает
"Знаем сейчас о перебоях с наличием вакцин в некоторых областях – Кировоградская, Ровенская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская и г. Киев. Для них министерство проводит перераспределение имеющихся вакцин из других регионов", - сказала Супрун.
Она также сообщила, когда в столице ожидается следующая партия вакцин.
"Следующая партия вакцин должна прибыть в Киев в апреле 2018 году, - заказано более миллиона доз. Но, учитывая растущий спрос, министерство и партнеры ЮНИСЕФ и производитель принимает меры на поставки дополнительной партии в короткие сроки", - уточнила врио министра здравоохранения.
Напомним, ранее Супрун сообщила, что в Украине с начала 2018 года корью заболели 1 тыс. 285 взрослых и детей.
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