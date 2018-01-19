США собираются перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим в 2019 году - СМИ

Соединенные Штаты намерены перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в 2019 году.

Об этом сообщает New York Times , ссылаясь на свои источники в Госдепе.

В американском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что под посольство будет переоборудовано консульское здание в районе Арнона, а новое строение возводиться не будет.

Решение не возводить новое здание посольства в Госдепе обосновывают наличием хорошей системы безопасности в консульских постройках в Арноне. Источники утверждают, что перенос посольства в короткие сроки может положительным образом сказаться на популярности президента Трампа, в связи с чем было принято решение не оттягивать сроки до окончания его президентской каденции.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима единой столицей Израиля и заявил о намерении перенести в этот город посольство США , которое до сих пор находилось в Тель-Авиве.