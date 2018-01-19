США собираются перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим в 2019 году - СМИ
Соединенные Штаты намерены перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в 2019 году.
Об этом сообщает
В американском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что под посольство будет переоборудовано консульское здание в районе Арнона, а новое строение возводиться не будет.
Решение не возводить новое здание посольства в Госдепе обосновывают наличием хорошей системы безопасности в консульских постройках в Арноне. Источники утверждают, что перенос посольства в короткие сроки может положительным образом сказаться на популярности президента Трампа, в связи с чем было принято решение не оттягивать сроки до окончания его президентской каденции.
Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима единой столицей Израиля и заявил о намерении перенести в этот город посольство США, которое до сих пор находилось в Тель-Авиве.
Решение Вашингтона вызвало волну возмущения и осуждения в арабском мире, а также повлекло столкновения между палестинцами и израильскими силовиками, в результате чего погибли несколько человек. 21 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает государства не признавать Иерусалим столицей Израиля.
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