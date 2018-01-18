Порошенко и Лагард обсудят кредитование Украины в Давосе

Порошенко и Лагард обсудят кредитование Украины в Давосе

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и Президент Украины Петр Порошенко встретятся в Давосе и обговорят прогресс украинской стороны в выполнении программы Extended Fund Facility (Механизм расширенного кредитования – EFF).

Такое предположение высказал пресс-секретарь фонда Джерри Райс очередном брифинге, пишут  СМИ.

Он рассказал, что действительно место проведения встречи Давос, о чем они будут разговаривать – это их договоренность. Он допустил, что Порошенко и Лагард обсудят ход реформ и их перспективы в стране, речь идет о тех реформах, которые позволят окончательно завершить пересмотр программы Механизма расширенного кредитования.

Напомним, Кабинет министров Украины нацелен на продолжене сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и рассчитывает, что необходимые решения для этого будут приняты в скором времени. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман,

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен принять закон о приватизации и обеспечить прозрачную продажу госактивов, создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованием была уже принята пенсионная реформа. Пока что эти требования не выполнены.


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