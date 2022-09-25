Випробування для Крістін Лагард і ЄЦБ: інфляція в Єврозоні швидко наближається до 10%

На фоні енергетичної кризи, інфляція в Єврозоні сягнула ще одного рекорду минулого місяця, ледь не досягнувши 10%. Ситуація в Європейському центральному банку стає все більш напруженою, оскільки він розглядає, наскільки різко підвищувати ключові процентні ставки. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Усі опитані інформагентством економісти прогнозують новий історичний максимум зростання споживчих цін у Європі. Середній прогноз становить 9,7%, при цьому четверо експертів прогнозують двозначний результат.

Дані для 19 країн Єврозони мають бути опубліковані в п’ятницю після звітів трьох найбільших економік регіону та оцінки ділових настроїв у всьому блоці.

Оскільки попередні звіти стали основною причиною різкого підвищення ключових ставок на останніх двох засіданнях ЄЦБ, то новий звіт, ймовірно, не буде виключенням. Він стане вирішальним фактором у прийнятті наступного рішення ЄЦБ по ставкам, яке має бути прийняте через місяць.

Економічна ситуація та політичні наслідки виборів в Італії в неділю , безсумнівно, будуть домінуючою темою для президента ЄС Крістін Лагард, під час її звіту перед законодавцям у Брюсселі, який заплановано на 26 вересня.

Лагард, на думку експертів, зіткнеться з двома основними проблемами - питанням про те, наскільки виростуть ключові відсоткові ставки після поточного підвищення на 1,25 пункту. Друга проблема – що оберуть європейські чиновники, якщо їм доведеться вибирати між боротьбою з інфляцією та захистом робочих місць.