NYT: Європа зрозуміла, що не може швидко відправити Україні обіцяні танки

Ухваливши необхідні рішення після довгих суперечок, європейці раптом зрозуміли, що їхні танки в набагато гіршому стані, ніж вважалося, інформує ZN.ua.

Минув майже місяць після того, як Берлін дав європейським союзникам дозвіл відправити Україні танки німецького виробництва. Але потік бронемашин, який багато лідерів обіцяли організувати, більше схожий не цівку. Деякі країни зрозуміли, що танки в їхніх запасах взагалі то не працюють або їм не вистачає запчастин.

Політичні лідери зіштовхнулися з неочікуваним опором з боку партнерів по коаліції чи й навіть від міністерств оборони. А деяким арміям довелося покликати інструкторів, які вже на пенсії, щоб вони навчили українських солдатів користуватися танками старшої моделі, - пише New York Times.

«Труднощі з постачанням танків Leopard охопленій війною України стали найбільш яскравим проявом реальності, яку Європа довго ігнорувала: повіривши, що широкомасштабні війни залишилися в минулому і насолоджуючись відлигою після Холодної війни, країни хронічно недофінансували свої армії. Коли Росія почала найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, вони виявилися жахливо не готові», - пише видання.

Натяки на цю проблему з’явилися ще рік тому, коли Росія вторглася в Україну, а всі зрозуміли, що зброя і боєприпаси в дефіциті. Але тепер, коли Німеччина і союзники тижнями намагаються знайти достатню кількість Leopard 2, щоб забезпечити два хоча б батальйони, а це 62 танки, масштаби проблеми стали ще більш очевидними. За іронією, ситуація не обмежується лише Німеччиною.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Дорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФДорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Країна-союзник Росії поставила Україні ракети для РСЗВ ГрадКраїна-союзник Росії поставила Україні ракети для РСЗВ Град
Росія кожного місяця втрачає в Україні вбитими щонайменше 5000 солдат – CSISРосія кожного місяця втрачає в Україні вбитими щонайменше 5000 солдат – CSIS
NYT: У Конгресі почали ставити Пентагону більше запитань про гроші, які пішли на допомогу УкраїніNYT: У Конгресі почали ставити Пентагону більше запитань про гроші, які пішли на допомогу Україні
Іспанія виділила кошти, щоб підготовити танки Leopard 2 для ЗСУІспанія виділила кошти, щоб підготовити танки Leopard 2 для ЗСУ
Росія змінила місце запуску дронів Shahed по Україні для розосередження ППО – британська розвідкаРосія змінила місце запуску дронів Shahed по Україні для розосередження ППО – британська розвідка
Десятки одиниць техніки та сотні окупантів: свіже зведення втрат Росії в УкраїніДесятки одиниць техніки та сотні окупантів: свіже зведення втрат Росії в Україні
Мобілізація в Україні: як підготуватися до медкомісіїМобілізація в Україні: як підготуватися до медкомісії
Війна РФ проти України може завершитись як через шість місяців, так і через три роки – ПентагонВійна РФ проти України може завершитись як через шість місяців, так і через три роки – Пентагон
The Economist: Як швидко Росія зможе відбудувати свій арсенал танків?The Economist: Як швидко Росія зможе відбудувати свій арсенал танків?
Передача Україні винищувачів була б нерозумним рішенням — конгресмен СШАПередача Україні винищувачів була б нерозумним рішенням — конгресмен США
Последние новости
Подгружаем последние новости