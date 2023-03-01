NYT: Європа зрозуміла, що не може швидко відправити Україні обіцяні танки

Минув майже місяць після того, як Берлін дав європейським союзникам дозвіл відправити Україні танки німецького виробництва. Але потік бронемашин, який багато лідерів обіцяли організувати, більше схожий не цівку. Деякі країни зрозуміли, що танки в їхніх запасах взагалі то не працюють або їм не вистачає запчастин.

Політичні лідери зіштовхнулися з неочікуваним опором з боку партнерів по коаліції чи й навіть від міністерств оборони. А деяким арміям довелося покликати інструкторів, які вже на пенсії, щоб вони навчили українських солдатів користуватися танками старшої моделі, - пише New York Times.

«Труднощі з постачанням танків Leopard охопленій війною України стали найбільш яскравим проявом реальності, яку Європа довго ігнорувала: повіривши, що широкомасштабні війни залишилися в минулому і насолоджуючись відлигою після Холодної війни, країни хронічно недофінансували свої армії. Коли Росія почала найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, вони виявилися жахливо не готові», - пише видання.

Натяки на цю проблему з’явилися ще рік тому, коли Росія вторглася в Україну, а всі зрозуміли, що зброя і боєприпаси в дефіциті. Але тепер, коли Німеччина і союзники тижнями намагаються знайти достатню кількість Leopard 2, щоб забезпечити два хоча б батальйони, а це 62 танки, масштаби проблеми стали ще більш очевидними. За іронією, ситуація не обмежується лише Німеччиною.