Я не бачу швидкого вступу України до ЄС – експрезидент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Юнкер також вважає, що переговори з Росією про припинення війни зараз неможливі, інформує ZN.ua.

Я не бачу швидкого вступу України до ЄС – експрезидент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер
© rusfootball.info

Колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер переконаний, що Україна не зможе швидко вступити до Європейського Союзу. Про це повідомляє Luxemburger Wort.

Експрезидент Європейської комісії зазначив, що Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у рекордно короткі терміни і це рішення було правильним з боку Брюсселя

"Я вважаю, що Україні потрібна перспектива вступу. Але я дуже засмучений необачністю багатьох політиків, які також активно діють на Заході, які хочуть, щоб Україна приєдналася до ЄС якнайшвидше. Я цього не бачу", – підкреслив Юнкер.

Також, за його словами, переговори з Росією про припинення війни зараз неможливі.

"Факт полягає в тому, що Путін і російське керівництво в цілому не демонструють жодної волі до реальних мирних переговорів", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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