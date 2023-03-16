Наступ вагнерівців на Бахмут, схоже, наближається до кульмінації – ISW

Або вони отримають підкріплення, або українська армія поверне там собі ініціативу, інформує ZN.ua.

Наступ вагнерівців на Бахмут, схоже, наближається до кульмінації – ISW
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Загальний наступ «групи Вагнера» на Бахмут, схоже, наближається до кульмінації, а наступальний потенціал вагнерівців знизився. Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські військові джерела, пишуть аналітики ISW, відзначають помітне зменшення кількості обстрілів у Бахмуті та його околицях, особливо за останні кілька днів.

А засновник «групи Вагнера» Євгєній Прігожин нещодавно підкреслив, що нестача боєприпасів негативно впливає на здатність продовжувати наступ на Бахмут і група була змушена розширити своє оточення Бахмута. Зокрема, сказав він, вагнерівці захопили Залізянське, крихітне сільське поселення за 9 км на північний захід від Бахмута на східній стороні траси E40 Бахмут-Слов'янськ. Це вказує на те, що вагнерівці, ймовірно, здійснюють опортуністичні локальні атаки на населені пункти на північ від Бахмута, які є невеликими і які відносно легше захопити.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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