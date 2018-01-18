Замглавы райсовета в Киевской области вымогал $50 тысяч

В такую сумму оценили решение райсовета об аренде имущества.

Фото: facebook.com/Департамент-захисту-економіки-Національної-поліції-України

Нацполиция и прокуратура задокументировали коррупционную деятельность заместителя председателя одного из районных советов Киевской области и его советника, который является депутатом объединенной территориальной общины этого же района.

"Аренду имущества с правом последующего его выкупа и рассмотрение данного вопроса на сессии совета злоумышленники оценили в 50 000 долларов США . От предпринимателя они получили часть определенной ими суммы - 20 500 гривен, которая была перечислена на их банковские карты", - сообщается в фейсбуке департамента защиты экономики Национальной полиции.

18 января правоохранители провели санкционированные обыски по месту работы и проживания фигурантов дела.

Зампреду райсовета и его советнику-депутату сообщено о подозрении по ч.3 ст. 27, ст. 368 УК Украины.