Замглавы райсовета в Киевской области вымогал $50 тысяч
В такую сумму оценили решение райсовета об аренде имущества.
Нацполиция и прокуратура задокументировали коррупционную деятельность заместителя председателя одного из районных советов Киевской области и его советника, который является депутатом объединенной территориальной общины этого же района.
"Аренду имущества с правом последующего его выкупа и рассмотрение данного вопроса на сессии совета злоумышленники оценили в 50 000 долларов США. От предпринимателя они получили часть определенной ими суммы - 20 500 гривен, которая была перечислена на их банковские карты", - сообщается в фейсбуке департамента защиты экономики Национальной полиции.
18 января правоохранители провели санкционированные обыски по месту работы и проживания фигурантов дела.
Зампреду райсовета и его советнику-депутату сообщено о подозрении по ч.3 ст. 27, ст. 368 УК Украины.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
18.01.2018 16:35
18.01.2018 16:36