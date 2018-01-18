Португальский туристический сайт опубликовал карту с Украиной без Крыма
Один из туристических сайтов Португалии - Viseu Now опубликовал карту Европы и Украины без Крыма.
Об этом 15 января сообщило посольство Украины в Португалии в микроблоге Twitter, передает издание «
Отмечается, что карта Украины без Крыма появилась в репортаже Украинское Рождество в Визеу.
В связи с этим посол Украины в Португалии Инна Огнивец уже обратилась с открытым письмом в редакцию Viseu Now.
Посольство также опубликовало текст обращения дипломата в редакцию портала Viseu Now.
«Крым – это неотъемлемая часть Украины», – отмечается в сообщении дипломатического ведомства.
Также, как стало известно ранее, в одной из школ Праги нашли карту, на которой Крым обозначили тем же цветом, что и РоSSию.
В свою очередь посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис подтвердил этот факт.
«В ответ на наше письмо производитель карты прислал посольству извинения и сообщил о снятии некорректной карты с продажи и с веб-сайта компании», - написал он.
По его словам, Министерство образования Чехии также готовит меры с целью изъятия некорректных карт из школ.
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