Португальский туристический сайт опубликовал карту с Украиной без Крыма

Португальский туристический сайт опубликовал карту с Украиной без Крыма (ФОТО)

Один из туристических сайтов Португалии - Viseu Now опубликовал карту Европы и Украины без Крыма.

Об этом 15 января сообщило посольство Украины в Португалии в микроблоге Twitter, передает издание «Корреспондент».

Отмечается, что карта Украины без Крыма появилась в репортаже Украинское Рождество в Визеу.

В связи с этим посол Украины в Португалии Инна Огнивец уже обратилась с открытым письмом в редакцию Viseu Now.

 Посольство также опубликовало текст обращения дипломата в редакцию портала Viseu Now.

«Крым – это неотъемлемая часть Украины», – отмечается в сообщении дипломатического ведомства.

Также, как стало известно ранее, в одной из школ Праги нашли карту, на которой Крым обозначили тем же цветом, что и РоSSию.

В свою очередь посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис подтвердил этот факт.

«В ответ на наше письмо производитель карты прислал посольству извинения и сообщил о снятии некорректной карты с продажи и с веб-сайта компании», - написал он.

По его словам, Министерство образования Чехии также готовит меры с целью изъятия некорректных карт из школ.




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