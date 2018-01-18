СБУ расследует вредительство при поставках моторного масла для танков

В деле фигурирует компания, связанная с народным депутатом.

СБУ расследует вредительство при поставках моторного масла для танков
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Фото: www.dyvys.in

Служба безопасности Украины подозревает сотрудников Министерства обороны в закупке некачественного моторного масла для танков по указанию роSSийских спецслужб. Компания, которая поставляет это масло, связана с народным депутатом Александром Пономаревым (группа "Воля народа").

Об этом свидетельствует определение Шевченковского райсуда Киева от 10 января.

"По материалам уголовного производства должностные лица Минобороны Украины, действуя с ведома и по предварительному сговору с представителями специальных и разведывательных органов РФ и субъектами хозяйствования, начиная с 2016 года, совершают действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины путем закупки для нужд ВСУ моторного масла для танковых двигателей с моторно-эксплуатационными свойствами ненадлежащего качества, использование которого может привести к выходу из строя бронетехники и нанести ущерб обороноспособности и безопасности государства", - сказано в мотивировочной части судебного решения.

В частности, установлено, что 22 декабря 2016 года между Минобороны Украины и ООО "Торговый дом Агринол" был заключен договор, а также дополнительные соглашения о поставках 350 тонн моторного масла для бронетанковой техники.

В ходе досудебного расследования получены данные, что предприятие "Агринол" изменило рецептуру изготовления масла, но не провело в соответствии с требованиями законодательства Украины его квалификационные испытания.

По результатам испытаний, проведенных в июне 2017 года, установлено, что масло не соответствует нормативным требованиям, что приводит к образованию золы, нагара во время эксплуатации двигателей и как результат выход их из строя.

Более того, 30 августа 2017 года правоохранители изъяли взятку 1,5 млн гривен, которые представитель "Агринола" передал начальнику службы топлива и горючих материалов Тыла Командования Сухопутных войск ВСУ как вознаграждение за победу на тендере.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что к указанной преступной схеме причастен начальник 10-го химмотологического центра Минобороны, который за денежное вознаграждение организовывал выдачу заведомо ложных протоколов качества на моторное масло.

Согласно информации СБУ, по состоянию на 6 октября 2017 года в связи с использованием некачественного масла вышло из строя более 20 танковых двигателей.

"Агринол" - компания, связанная с народным депутатом Александром Пономаревым (группа "Воля народа").


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