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2023-02-17
Франція таємно передала Україні новітні протитанкові комплекси
Аналогів цій зброї у ЗСУ немає.
© Facebook/Генштаб ЗСУ
Франція таємно передавала українським Збройним силам протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Missile Moyenne Portеe, які відомі під назвою Akeron MP. Про це в інтерв’ю
Зі слів віце-президента, у рамках минулих пакетів військової допомоги Україні передали неназвану кількість цих ПТРК та ракет до них. Раніше про це не повідомляли публічно.
"Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми надсилаємо, хороше та працює. САУ Caesar, ЗРК Mistral та ПТРК AKERON добре виконують свої завдання", – заявив Жан-Луї Тьєріо.
Віталій Кононученко, ZN.ua