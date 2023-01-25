Португалія та Іспанія вже готуються передавати Україні Leopard 2. Фінляндія теж готова брати участь у «танковій коаліції»

Німеччина лише сьогодні оголосила про готовність передати Україні танки власного виробництва, інформує ZN.ua.

Португалія та Іспанія вже готуються передавати Україні Leopard 2. Фінляндія теж готова брати участь у «танковій коаліції»
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Німеччина офіційно схвалила поставки Україні важких танків Leopard 2. Практично одразу низка країн заявили про те, що вони готові надати наші країні цей тип танків. Деякі країни говорили про свою готовність ще до офіційного дозволу ФРН.

Зокрема, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна готова взяти участь тією чи іншою мірою у пакетному рішенні про постачання Україні Leopard 2, передає фінська газета Helsingin Sanomat.

«У нас також є «Леопарди» у Фінляндії, і ми вважаємо, що якщо буде спільний пакет – тепер, сподіваюся, Німеччина стане частиною цього пакета – ми готові брати участь так чи інакше», – заявив Хаавісто.

За його словами, відправлення цих танків Україні означатиме, наприклад, необхідність навчання танкістів. Тому, як зазначив очільник МЗС, «Фінляндія розгляне найкращий спосіб участі, коли пакетне рішення буде готове».

При цьому Португалія готується до безпосередньої поставки нам танків, пише Correio da Manha із посиланням на близьке до уряду джерело. Керівництво країни ухвалило таке рішення одразу, як Німеччина дала зелене світло передачі України техніки. За даними ЗМІ, країна готується відправити нам чотири танки. На сьогоднішній день у Португалії є 37 Leopard 2, 12 з них готові до експлуатації.

Водночас Іспанія готова передати Україні 53 Leopard 2, пише El Mundo. Щоправда, у хорошому стані перебувають лише 20 із них. Інші 33 потребують «відповідного обслуговування».

Зазначимо, що Німеччина поставить Україні 14 основних бойових танків Leopard 2 A6. Також Німеччина видасть відповідні дозволи на передачу країнам-партнерам, які бажають поставити танки Leopard 2 зі своїх запасів для України.





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