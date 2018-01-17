В Ингушетии неизвестные сожгли офис правозащитной организации "Мемориал"

"Мемориал" расценивает поджог как совершение террористического акта на территории Ингушетии.

В Ингушетии неизвестные сожгли офис правозащитной организации "Мемориал"
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Фото: crimea-news.today

В столице Ингушетии (субъект РоSSийской Федерации) Назрани сегодня утром произошел пожар в доме, где находился офис правозащитной организации "Мемориал".

Об этом сообщили в управлении МЧС Ингушетии.

"В результате пожара в городе Назрань по улице Муталиева,46 произошло возгорание 2-этажного офисного здания на 2-м этаже. Площадь горения составила 76 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По информации "Новой газеты", офис подожгли. На видео, зафиксировавшем поджог, запечатлены два мужчины в масках и перчатках, которые приставляют лестницу к крыше и взбираются по ней на второй этаж, где находится офис "Мемориала". В руках у них была канистра. Кроме того, в кабинете главы "Мемориала" в Назрани Тимура Акиева нашли расплавленную пластиковую бутылку с запахом керосина, пишут СМИ.

Как сообщил в своей интернет-рассылке сам "Мемориал". "Пострадали три комнаты из шести находящихся в помещении "Мемориала". Видимо, поджигатели испытывали дефицит времени и не смогли выбить крепкие запертые двери в некоторых кабинетах. Возможно, они полагали, что пожар распространится сам собой по всему помещению, однако быстро приехавшие на сработавшую сигнализацию пожарники смогли остановить распространение огня. Сгорела часть документации, оргтехника", - говорится в сообщении правозащитной организации.

Также подчеркивается, что "Мемориал" расценивает этот поджог как совершение террористического акта на территории Ингушетии (ст.205 УК РФ: "Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений").

Напомним, что ранее в январе в Чечне был задержан глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев. Его обвинили в хранении наркотиков. Пакет с наркотиками якобы нашли в его автомобиле. 11 января суд арестовал 60-летнего Титиева на два месяца. Адвокат Петр Заикин сообщил, что полиция Чечни склоняла Титиева к самооговору, угрожала и выгнала из дома его родственников. 14 января стало известно, что семья Титиева была вынуждена покинуть Чечню. Титиев написал письмо властям РФ о том, что его дело сфальсифицировано.


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