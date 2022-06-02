Возросло количество раненых и погибших украинских детей от рук роSSийских захватчиков — Офис генпрокурора

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 261 ребенок, информирует ZN.ua.

Возросло количество раненых и погибших украинских детей от рук роSSийских захватчиков — Офис генпрокурора
© Dochkimateri.com

По состоянию на утро 2 июня 2022 года более чем 721 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 261 ребенок погиб и более 460 ранены, сообщил Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 184, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве. – 16, Житомирской – 15.

Сообщается, что 31 мая в результате обстрелов оккупантами села Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний парень.

Кроме того, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 17 и ранении 14 детей в результате обстрелов роSSийскими захватчиками Мариуполя Донецкой области.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов роSSийскими оккупантами украинских городов и сел повреждено 1 938 учебных заведений, 182 из них разрушены полностью.

«Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856», - напомнили в Офисе генпрокурора.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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