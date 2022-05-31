Испания продолжает последовательно поддерживать Украину — офис президента

Испания продолжает последовательно поддерживать Украину, поэтому наша страна ожидает скорейших поставок необходимого для обороны оружия. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«В рамках визита в Испанию выступил перед политической, экспертной и бизнес-элитой страны на «Форуме Европа» в Мадриде. В своем выступлении проинформировал о развитии ситуации на фронте и героической борьбе Вооруженных Сил Украины... Он отметил, что от международных партнеров Украины, в том числе и Испании , ожидаем скорейших поставок необходимого оружия. Сейчас это приоритет №1», — написал Жовква.

Заместитель председателя ОП приветствовал согласие ЕС по поводу шестого пакета санкций и призвал к дальнейшему усилению санкционного давления на страну-агрессора.

«Призвал также поддержать предоставление Украине в июне статуса страны-кандидата на членство в ЕС . Граждане Украины сейчас ожидают от лидеров стран Евросоюза именно такого шага. Искреннее и откровенное общение с участниками мероприятия подтверждает — Испания последовательно поддерживает наше государство», — подчеркнул Жовква.

По словам заместителя главы ОП, участие в форуме и диалог с аудиторией позволили донести до испанского истеблишмента главный месседж: Украина является европейским государством, усиливающим европейскую безопасность и защищающим европейские ценности.