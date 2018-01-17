Парламент Каталонии поддержит переизбрание Пучдемона, несмотря на угрозы Мадрида

Сторонники независимости Каталонии считают, что Пучдемон сможет выполнять свои будущие обязанности из Брюсселя через видеосвязь и онлайновые платформы.

?Парламент Каталонии поддержит переизбрание Пучдемона, несмотря на угрозы Мадрида
Карлес Пучдемон
Фото: Wikipedia

Две крупнейшие партии Каталонии пообещали поддержать переизбрание Карлеса Пучдемона в должности главы правительства, несмотря на угрозы Мадрида сохранить в таком случае прямое управление.

Об этом сообщает EUobserver.

Партии "Вместе за Каталонию" (JxCat) и "Республиканские левые Каталонии" (ERC), выступающие за независимость Каталонии, сообщили, что Пучдемон готовится к тому, чтобы 31 января быть избранным президентом региона и выполнять свои будущие обязанности из Брюсселя через видеосвязь и онлайновые платформы, такие как Skype.

Заявление партий прозвучало после того, как юристы парламента Каталонии отвергли возможность принесения присяги Пучдемоном с помощью видеосвязи.

Этот вопрос должен стать основным в среду, когда депутату парламента Каталонии соберутся на первое заседание после досрочных выборов.

Две партии совместно имеют 66 из 135 мест в региональном парламенте, и могут получить поддержку еще четырех депутатов.

Однако правление сепаратистов в парламенте зависит от избранных депутатов, находящихся пока под стражей или за границей, и которые не смогут проголосовать, пока с них не снимут обвинения или их не заменят в партийном списке на других депутатов.

Накануне, 16 января, Пучдемон присягнул на верность Конституции Испании и уставу региона, чтобы получить мандат депутата регионального парламента. Согласно процедуре, для получения мандата будущий депутат должен предоставить подтверждение того, что он избран избирателями, декларацию об имуществе и письменное заявление с обещанием соблюдать Конституцию и региональный устав Каталонии. То есть личное присутствие Пучдемона, который находится в Бельгии, для получения мандата было не обязательным.


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