Двое военных погибли, пятеро ранены из-за подрыва в Луганской области

Какая именно боевая техника была подорвана, не сообщается.

Двое военных погибли, пятеро ранены из-за подрыва в Луганской области
Фото: Макс Левин

В среду, 17 января, во время выполнения боевого задания на Луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве ранения, несовместимые с жизнью, получили двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, еще пятеро получили боевые травмы.

Об этом сообщает штаб АТО.

Состояние здоровья раненых удовлетворительное, они доставлены в одну из местных больниц.

Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются. На месте работает оперативная группа штаба АТО.

Напомним, за минувшие сутки роSSийско-оккупационные группировки на Донбассе совершили три обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили боевые травмы.


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