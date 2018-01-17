Двое военных погибли, пятеро ранены из-за подрыва в Луганской области
Какая именно боевая техника была подорвана, не сообщается.
В среду, 17 января, во время выполнения боевого задания на Луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве ранения, несовместимые с жизнью, получили двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, еще пятеро получили боевые травмы.
Об этом сообщает штаб АТО.
Состояние здоровья раненых удовлетворительное, они доставлены в одну из местных больниц.
Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются. На месте работает оперативная группа штаба АТО.
Напомним, за минувшие сутки роSSийско-оккупационные группировки на Донбассе совершили три обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили боевые травмы.
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Политика
17.01.2018 07:49