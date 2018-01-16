Собчак: РоSSия нарушила договор с Украиной, Крым – украинский

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Кандидат в президенты РоSSийской Федерации Ксения Собчак заявила, что оккупированный Крым принадлежит Украине.

Ее слова привел журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

«Крым – украинский. Это факт медицинский. Это такой же факт, как и то, что Земля круглая, а не квадратная», — заявила Собчак.

Она напомнила, что есть ряд международных договоров, которые были подписаны Россией, но были нарушены Москвой.

«Мы нарушили международные договоренности, мы нарушили наш договор с Украиной», — сказала Собчак.


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