Кандидат в президенты РоSSийской Федерации Ксения Собчак заявила, что оккупированный Крым принадлежит Украине.

Ее слова привел журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

«Крым – украинский. Это факт медицинский. Это такой же факт, как и то, что Земля круглая, а не квадратная», — заявила Собчак.

Она напомнила, что есть ряд международных договоров, которые были подписаны Россией , но были нарушены Москвой.

«Мы нарушили международные договоренности, мы нарушили наш договор с Украиной», — сказала Собчак.